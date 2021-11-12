Принятие законопроекта о QR-кодах на транспорте потребует госсубсидий на возврат билетов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Внесение в Устав железнодорожного транспорта России и Воздушный кодекс поправок, которые обяжут пассажиров предъявлять QR-коды и ПЦР-тесты, потребует выделения государственных субсидий перевозчикам на возврат билетов. Это следует из пояснительной записки к законопроекту.

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В магазинах, кафе и на транспорте.

В магазинах, кафе и на транспорте. Как планируют использовать QR-коды с 1 февраля

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"Принятие законопроекта повлечет необходимость выделения дополнительных средств из федерального бюджета в целях компенсации выпадающих доходов перевозчиков за возврат билетов", - говорится в документе.

Речь идет о средствах, не предусмотренных проектом федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Предполагается, что выверка необходимой суммы средств будет производиться ежемесячно.

Ранее правительство внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах.

Соответствующий законопроект регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте, речь идет о междугородных и международных перевозках. Пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса. До даты, которую своим нормативным актом установит правительство, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста.