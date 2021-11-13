МИД ФРГ: "Северный поток - 2" не должен использоваться против Украины

БЕРЛИН, 13 ноября. /ТАСС/. Германия выступает за продление договора на транзит российского газа через Украину даже в том случае, если "Северный поток - 2" будет принят в эксплуатацию. Об этом заявил и.о. министра иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью, опубликованном в субботу в газете Rheinische Post .

Он напомнил, что решение о принятии в эксплуатацию остается за Федеральным сетевым агентством. "Мы взяли на себя политические обязательства, что этот трубопровод не должен использоваться для давления на Украину. Мы хотим надежные, долгосрочные, закрепленные контрактами поставки газа и контракты для Украины на транзит", - сказал Маас.

В ФРГ против проекта выступают "зеленые" и различные природоохранные организации.

И.о. канцлера Ангела Меркель неоднократно говорила, что проект нужно завершить, поскольку Германии требуется больше газа.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Для запуска газопровода нужно получить регистрацию как независимого транспортного оператора - Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Данное ведомство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.