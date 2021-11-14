Эксперт назвала возможным списание долгов по инфраструктурным кредитам части регионов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Регионам России, возможно, смогут списать в будущем часть инфраструктурных кредитов, если реализованные на эти деньги проекты дадут большие налоговые поступления в федеральный бюджет. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказала директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Ирина Ильина.

"В октябре 2021 года вышло новое решение правительства по бюджетным кредитам, что означает, что кредиты даже могут списываться, если будут реализованы какие-то определенные в регионе условия. Это постановление конкретизирует список налогов и сборов, которые будут учитываться при списании этих долгов. <…> Списание долгов будет увязано с налогами, которые поступают в федеральный бюджет от реализации этих проектов, которые были закредитованы", - сказала Ильина.

Она пояснила, что чем больше налогов может принести инфраструктурный проект в федеральный бюджет, тем выше шансы на списание взятого регионом кредита. При этом речь может идти о таких налоговых сборах, как водный налог, налог на прибыль организаций, налог на добычу полезных ископаемых и акциз на бензин.

Пока оценить эффективность проектов регионов сложно, подчеркнула Ильина. При этом одними из перспективных бизнес-моделей проектов она выделила те, что представили регионы Дальнего Востока - Хабаровский край, Магаданская область и Еврейская автономная область. "Там есть проекты, которые дают на вложенный рубль в перспективе 15 рублей отдачи", - сказала Ильина.

В целом, по мнению эксперта, инфраструктурные кредиты способны дать большой толчок экономическому развитию территорий. И, несмотря на сложную ситуацию с госдолгом в некоторых субъектах, новая волна инфраструктурных кредитов, которая сейчас обсуждается кабмином, также будет востребована.

"У нас четко выделяются 10 регионов, которые во всех рейтингах на первом месте - Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Татарстан. Эти регионы находятся на драйвере развития, поэтому даже масштабные кредиты не свяжут эти регионы. <…> Вторая волна [кредитов] вполне может быть, бояться ее не надо, потому что пока, по документам, эти инфраструктурные кредиты формируют только мощную волну поддержки развития регионов", - добавила Ильина.

Об инфраструктурных кредитах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет.

Заявки на инфраструктурные кредиты регионы подали к 1 октября. Объем запрашиваемых средств превысил 1 трлн рублей. Одобрение заявок на получение займов в рамках лимитов должно было завершиться к ноябрю.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что средства для предоставления инфраструктурных кредитов регионам в объеме еще 500 млрд рублей будут запрошены правительством РФ после 1 ноября. В сентябре Хуснуллин доложил Путину о том, что прорабатываются условия продления программы выдачи инфраструктурных кредитов регионам до 2026 года с дополнительным лимитом.