В СФ предлагают лицензировать тех, кто проверяет и чинит газовое оборудование в домах

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо помощнику президента РФ Максиму Орешкину с предложением во избежание ЧС, связанных с взрывом газа, ввести лицензирование организаций, которые проводят ремонт и проверку газового оборудования жителей многоквартирных домов. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Такие меры по обеспечению безопасности использования газа в процессе эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, как его техническое обслуживание, ремонт, техническое диагностирование, а также регулярная проверка технического состояния, очистка и ремонт дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных домов, могут быть эффективными лишь при условии их выполнения профессиональными участниками рынка", - говорится в письме.

По словам сенатора, в настоящее время к таким специализированным организациям предъявляются лишь общие требования о наличии штата сотрудников, имеющих профильное образование, а также о необходимой материально-технической базе для ведения соответствующей деятельности. Аналогичные требования предъявляются к организациям, осуществляющим техническое диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, подчеркнул Кутепов. "Такие неконкретизированные требования в отсутствие механизма проверки их соблюдения, учитывая значимость выполняемой специализированными организациями деятельности, представляются не отвечающими целям достижения безопасности граждан, пользующихся газом для целей проживания", - пояснил сенатор.

"Вышеизложенное свидетельствует о необходимости незамедлительного принятия мер, направленных на ужесточение требований к уполномоченным организациям, притом что наиболее оптимальной из них предполагается введение лицензирования, которое представляет собой единый и прозрачный алгоритм доступа на соответствующий рынок всех его потенциальных участников, выполнивших установленные лицензионные требования", - подчеркивается в письме.

По словам Кутепова, предлагаемое расширение перечня лицензируемых видов деятельности призвано "урегулировать существующий стихийный рынок технического обслуживания, ремонта и технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также обслуживания дымовых и вентиляционных каналов".