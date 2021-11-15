"Ростелеком" не выявил массовых системных сбоев в ходе Всероссийской переписи населения

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. "Ростелеком" не зафиксировал массовых системных сбоев во время проведения Всероссийской переписи населения, сообщил вице-президент по интеграционным решениям и проектам технической инфраструктуры "Ростелекома" Иван Петров.

"Массовых каких-то системных сбоев мы не фиксировали, то есть, в принципе, мы для себя понимаем, что с функцией технической поддержки справились успешно", - сказал Петров на пресс-конференции "Успех переписи - заслуга сотен тысяч людей. Начинаем второй этап".

По его словам, компания развернула круглосуточный кол-центр, работала электронная почта, на которую поступило около 6 тыс. обращений от переписчиков, контролеров и сотрудников Росстата, а также проводился мониторинг активности в соцсетях.

Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. Итоги первого этапа переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.