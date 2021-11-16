В Абхазию доставили 6 тыс. доз вакцины "Спутник V"

СУХУМ, 16 ноября. /ТАСС/. Партия вакцины от коронавируса "Спутник V" в количестве 6 тыс. доз доставлена в Абхазию из РФ, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

Что известно о российских вакцинах

"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт". Что известно о российских вакцинах

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"Антиковидная вакцина "Спутник V" в количестве 6 тыс. доз прибыла в Абхазию. Препарат приобретен за счет средств бюджета республики. Вакцинация населения российским двухкомпонентным препаратом начнется уже на этой неделе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководству Абхазии и министерству здравоохранения удалось договориться с Российской Федерацией о приобретении 30 тыс. доз вакцины "Спутник V", первая часть которой доставлена в республику в понедельник. "Переговоры с Россией о поставках вакцины вел лично президент Аслан Бжания", - поясняется в сообщении.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 33 196 человек. Выздоровели 27 756 человек, 483 умерли.

Вакциной "Спутник V" с мая по июль привились 6,5 тыс. жителей Абхазии, около 4 тыс. привились "Спутником Лайт" с августа.