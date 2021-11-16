"Оператор ГТС Украины" заявил, что Европа может утратить ПХГ страны

КИЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Европа может утратить возможность использовать подземные хранилища газа (ПХГ) Украины, если транзит российского топлива через украинскую территорию полностью прекратится. Об этом во вторник говорится в заявлении компании "Оператор ГТС Украины".

"Есть значительный риск, что из-за запуска газопровода "Северный поток - 2" <...> украинский маршрут окончательно потеряет транзитные объемы российского газа. После этого Европа, вероятно, потеряет возможность пользоваться украинскими хранилищами газа", - говорится в заявлении. В 2020 году, напомнили в компании, в украинских хранилищах находилось около 10 млрд куб. м газа европейских компаний, что составляло треть от их емкости.

В компании в очередной раз заявили, что прекращение транзита приведет к остановке так называемого виртуального реверса газа на Украину, когда происходил отбор топлива из транзитного объема, но по договоренности с европейскими компаниям он оформлялся как импорт из ЕС. По такой схеме, сообщил оператор, в 2021 году оформлено почти 90% импорта газа в страну. Кроме того, пять городов на украинско-российской границе "сразу утратят газоснабжение", говорится в сообщении. В компании также заявили, что допуск оператора к сертификации газопровода "Северный поток - 2" даст возможность представить позицию страны и выразить обеспокоенность по этому вопросу.

Федеральное сетевое агентство Германии 15 ноября допустило компании "Оператор ГТС Украины" и "Нафтогаз" к сертификации оператора проекта "Северный поток - 2". Однако у них не будет права вето в этом процессе.

Строительство газопровода "Северный поток - 2" полностью завершилось 10 сентября. Чтобы начать прокачку газа, оператору проекта требовалось предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты соответствия техническим нормам. Также требуется получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора, Федеральное сетевое агентство Германии должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Это ведомство не может запретить коммерческую прокачку газа, но в случае ее начала до получения регистрации может наложить на оператора штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС. В Киеве настаивают, что реализация проекта "Северный поток - 2" якобы несет угрозу энергетической безопасности Украины. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что проект является коммерческим и реализуется совместно с европейскими партнерами.