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"Ведомости": компенсации за введение QR-кодов на авиаперелеты могут составить 8 млрд руб.

Замминистра транспорта Кирилл Богданов ранее говорил, что Минтранс рассматривает вопрос предоставления таких субсидий

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Минтранс предложил правительству компенсировать аэропортам и авиакомпаниями 8 млрд рублей выпадающих доходов в связи с введением обязательных QR-кодов для авиаперелетов. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на письмо заместителя министра транспорта Игоря Чалика в правительство и Минфин.

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Издание сообщает, что Минтранс предлагает компенсировать авиакомпаниям 7,03 млрд рублей и 1,06 млрд рублей аэропортам. Отмечается, что объем забронированных авиаперевозок по внутренним воздушным линиям составляет 2,13 млн человек в декабре 2021 года, а средняя выручка по отрасли воздушных перевозок оценивается в 14,1 млрд рублей.

Ранее замминистра транспорта Кирилл Богданов говорил, что Минтранс рассматривает вопрос предоставления таких субсидий. "Мы рассматриваем вопрос субсидий для авиакомпаний, понимаем, что для них могут быть трудности с бизнесом. Не могу сейчас сказать (каким будет объем - прим. ТАСС)", - сказал Богданов.

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