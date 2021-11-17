Министр региона ФРГ: приостановка сертификации Nord Stream 2 приведет к росту цен

-БЕРЛИН, 17 ноября. /ТАСС/. Министр экономики германской федеральной земли Саксония-Анхальт Свен Шульце полагает, что решение Федерального сетевого агентства ФРГ (регулятор) приостановить сертификацию оператора "Северного потока - 2" приведет к повышению цен и убыткам различных производителей. Об этом он заявил во вторник, выступая на пресс-конференции в Магдебурге, которая транслировалась на канале властей региона на YouTube.

"С моей точки зрения, этот процесс сертификации не только санкционирован Федеральным сетевым агентством, но и необходим, поскольку это займет несколько месяцев и возобновится снова, и тогда процедура будет завершена. Европейская комиссия имеет еще один период до четырех месяцев, чтобы оценить это", - отметил Шульце. "В общем, это означает, что в случае сомнений нам придется ждать более длительный период времени, пока "Северный поток-2" и оператор не пройдут через него [процесс сертификации]", - добавил он.

"У нас есть большая проблема в Европе, потому что многие газохранилища относительно пустые. Параллельно с этим у нас имеется крупное газовое месторождение в Гронингене в Нидерландах, которое вряд ли можно использовать больше, таким образом, у нас не хватает газа", - подчеркнул Шульце. При этом он добавил, что в настоящее время газохранилища в России заполнены и теперь в Германию и Европу будет поступать больше газа, которым ФРГ нужно заполнять собственные газохранилища.

"Сегодня вы видели, что цена только на газ снова выросла примерно на 10%, и это означает, что для нас в Саксонии-Анхальт, например, многие производители, конечно, автоматически повышают цены в данный момент", - заметил Шульце. В этой связи он предупредил, что в "условиях неопределенности следует приспосабливаться к тому факту, что производство определенных продуктов будет либо ограничено, либо будет изготавливаться по очень высоким ценам".

Ранее во вторник Федеральное сетевое агентство сообщило, что сертификация оператора "Северного потока - 2 "приостановлена до тех пор, пока Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг не передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки".

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. метров в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Для запуска газопровода нужно получить регистрацию как независимого транспортного оператора - Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Ведомство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.