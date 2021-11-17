Эксперты считают, что "Северный поток - 2" будет утвержден Еврокомиссией летом 2022 года

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Трубопровод "Северный поток - 2" вряд ли будет утвержден Еврокомиссией (ЕК) до августа 2022 года после того, как Федеральное сетевое агентство ФРГ приостановило процесс сертификации компании-оператора. Такое мнение в ответ на просьбу ТАСС выразил аналитик по газовому рынку консалтинговой фирмы Rystad Energy Ло Цзунцян.

"Приостановка процесса сертификации компании-оператора "Северного потока - 2" привела к росту стоимости газа в Европе вследствие обрушенных надежд на поставку [газа] по этому трубопроводу зимой. Задержка с "Северным потоком - 2" происходит в тот самый момент, когда температура в северном полушарии начинается снижаться, как и уровень запасов газа в хранилищах, который на 2,5% ниже, чем на прошлой неделе, - отметил эксперт. - Мы считаем, что сертификация [в ФРГ] может быть завершена теперь лишь в апреле следующего года как самый ранний срок. Учитывая возможную более строгую оценку на следующей стадии со стороны ЕК, существует реальная вероятность того, что итоговое заключение будет дано не ранее августа 2022 года".

Как отметил Ло Цзунцян, ситуация с "Северным потоком - 2" может сказаться на всем энергетическом рынке Европе в ближайшие месяцы. "Европа может быть вынуждена зависеть от ограниченного рынка сжиженного природного газа, что означает существенную вероятность стабильно высоких цен в течение всей первой половины следующего года, если европейские хранилища будут пустовать", - добавил он.

Во вторник Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о том, что временно приостанавливает процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода. Отмечается, что сертификация оператора может рассматриваться лишь в случае, если компания имеет правовую форму в соответствии с германским правом. Регулятор требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся германского сегмента газопровода, в собственность немецкой "дочки". До тех пор процесс сертификации будет приостановлен.

Регулятор отметил, что решение будет принято "в рамках оставшегося срока от предусмотренных законом четырех месяцев". Крайним сроком ранее называлось 8 января 2022 года. После этого немецкий регулятор должен передать проект своего заключения на утверждение в Еврокомиссию.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.