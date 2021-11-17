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"Почта России" сообщила о восстановлении электричества в сортировочном центре во Внукове

Из-за аварии на объекте ранее сообщалось о задержке отправлений посылок

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Электричество в сортировочном центре "Почты России" во Внукове восстановлено в полном объеме после аварии с кабелем электропитания накануне. Об этом говорится в сообщении компании в среду.

"Электричество в нашем сортировочном центре во Внукове снова работает на 100% после вчерашней аварии - и все процессы идут быстро, в обычном режиме". - говорится в сообщении.

Вечером 16 ноября "Почта России" уведомила москвичей о задержке отправлений посылок из-за аварии с кабелем электропитания в сортировочном центре во Внукове.

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