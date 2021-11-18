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Пандемия COVID-19
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Центр Чумакова намерен выпускать "Ковивак" на экспорт в виде флаконов по несколько доз

Директор учреждения Айдар Ишмухаметов отметил, что такую форму выпуска вакцин предпочитает ВОЗ

МОСКВА, 18 ноября /ТАСС/. Центр им. Чумакова планирует выпускать вакцину для профилактики коронавирусной инфекции "Ковивак" в виде флаконов по пять доз, что может быть востребовано при экспорте, сообщил директор Федерального Научного центра исследования и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.

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"Мы имеем ампулы однодозные, и сейчас мы вносим флаконы по пять доз. Полагаем, что это будет нужно для ситуации в каких-то других странах, на экспорт, потому что Всемирная организация здравоохранения очень любит работать с многодозовыми формами [выпуска вакцин], поскольку в ряде стран процесс вакцинации носит военный характер, и наш опыт желтой лихорадки показывает, что иногда нужны десятидозовые и одномоментно, на большой массе населения проводится иммунизация", - сказал он.

Отвечая на вопрос об эффективности вакцин на основе альфа-штамма против циркулирующего дельта-штамма, ученый отметил, что пока серьезных эпидемиологических исследований на эту тему нет.

"Мы не увидели принципиальной разницы в исследованиях ин-витро с дельта-штаммом. В сравнении с первоначальным альфа-штаммом существенных отличий нет. Но понятно, что требуются серьезные эпидемиологические исследования (эффективности вакцин), пока их нет", - сказал он.

Как сообщалось в августе, Центр им. М. П. Чумакова осуществил модернизацию производства вакцины против коронавируса "Ковивак", установив новые биохимические реакторы мощностью в тысячу литров, что позволило увеличить объемы производства вакцины.

О центре

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова создан на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР. Основателем и первым директором института (до 1972 г.) был академик АМН СССР Михаил Чумаков.

В настоящее время центр является одним из ведущих мировых научных учреждений в области медицинской вирусологии, в том числе в изучении полиомиелита и других энтеровирусных инфекций, клещевого энцефалита, коронавируса и вирусных гепатитов. Центр обладает собственным биотехнологическим производством вакцин для календаря прививок.

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