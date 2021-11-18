Акции "Мечела" на Мосбирже росли на 1,85% на публикации отчетности

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Стоимость акций "Мечела" в ходе торгов на Московской бирже росла на 1,85% и в моменте достигала 148,7 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 13:10 мск. Рост стоимости акции происходил на фоне публикации МСФО компании за III квартал 2021 года.

Ранее стоимость акций горно-металлургической компании снижалась более чем на 5% на фоне публикации производственных показателей за июль - сентябрь 2021 года.

К 13:30 мск акции вновь перешли к снижению и торговались на уровне 138,03 руб. за бумагу (-5,46%).

Чистая прибыль горно-металлургической компании "Мечел" по МСФО в III квартале 2021 года снизилась на 11% по сравнению с предыдущим кварталом - до 21,28 млрд руб. Выручка сократилась на 5% - до 102,91 млрд руб.