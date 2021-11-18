"Нафтогаз" допустил обжалование в суде решения о сертификации "Северного потока - 2"

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" допускает обжалование в немецком суде решения о сертификации оператора "Северного потока - 2". Об этом сообщается в четверг на сайте украинской компании.

"В решении BNetzA (Федеральное сетевое агентство Германии BundesNetzAgentur, BNetzA) прямо говорится, что экономические интересы "Нафтогаза" в будущем могут быть существенно нарушены, а следовательно, признание этого факта немецким регулятором увеличивает шансы НАК "Нафтогаз Украины" на подачу в немецкий суд обжалования решения по сертификации оператора "Северного потока - 2", если такое будет", - отметили в "Нафтогазе".

Как разъяснила юридическая служба компании, тот факт, что Федеральное сетевое агентство Германии удовлетворило заявку "Нафтогаза" на участие в сертификации, "дает возможность в ближайшее время представить BNetzA свои аргументы против сертификации заявителя и обязывает BNetzA эти аргументы рассмотреть".

Ранее "Нафтогаз" выразил свою позицию относительно "Северного потока - 2". Она основывается на том, что газопровод не может быть сертифицирован без обеспечения его полного соответствия европейскому законодательству. По мнению украинской стороны, газопровод не отвечает целому ряду требований законов ЕС, поскольку его оператор находится в зависимости от "Газпрома", не обеспечен доступ других заказчиков к транспортировке газа через "Северный поток - 2" на всей протяженности газопровода (от начальной точки в России до конечной в Германии), как этого требует законодательство.

BNetzA должно подготовить проект своего решения о сертификации или отказе в сертификации оператора "Северного потока - 2" и предоставить его Европейской комиссии для оценки в течение четырех месяцев с даты начала процесса сертификации, однако 16 ноября BNetzA остановило процесс сертификации и течение соответствующего срока на неопределенный срок.