Трутнев поручил разработать дополнительные меры поддержки судостроения

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минпромторгу проработать вопрос о дополнительных мерах поддержки отечественного судостроения. Об этом сообщается на сайте кабмина в четверг по итогам ряда совещаний во Владивостоке.

"Минпромторгу поручено проработать вопрос о дополнительных мерах поддержки отечественного судостроения, а также установлении предельного срока эксплуатации судов рыбопромыслового флота", - сказано в сообщении.

Представители ведущих рыбохозяйственных организаций озвучили ряд проблем и предложений в отрасли. Было предложено обратить дополнительное внимание на поддержку средне- и малотоннажного флота, введение ограничения на эксплуатацию устаревшего рыболовного флота, субсидирование судостроения на Дальнем Востоке.

По системе инвестиционных квот государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие рыбодобычи (строительство флота) или рыбопереработки (строительство заводов).

Ранее Росрыболовство выступило с инициативой выделить еще 20% инвестиционных квот для строительства судов и рыбоперерабатывающих заводов на Дальнем Востоке. Глава ведомства Илья Шестаков предложил дополнительный объем инвестиционных квот распределить в равном соотношении: 10% - для строительства рыбоперерабатывающих заводов, 10% - для судов рыбопромыслового флота.