"Известия": цены на АЗС, подключенных к сервису "Яндекс.Заправки", могут вырасти

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. "Яндекс" разослал письма владельцам АЗС о повышении цен на использование сервиса "Яндекс.Заправки", который позволяет водителям оплачивать топливо, не выходя из машины, в отдельном приложении, а также в "Яндекс.Картах" и "Навигаторе". Об этом рассказал газете " Известия " глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.

По его словам, пока такие уведомления получили не все компании, а в основном небольшие заправочные сети.

Отмечается, что в письме за подписью руководителя "Яндекс.Заправок" Романа Прудникова от 1 ноября в одну из сетевых компаний сказано, что плата за использование сервиса поднимется на 1,2% с 1 декабря 2021 года. Сейчас стоимость услуг платформы составляет 1,99% плюс НДС от сумм платежей через приложение или же 2,39% в зависимости от контракта. Новые тарифы составят 2,99% плюс НДС или 3,59%, указано в документе.

По мнению Евгения Аркуши, обозначенное повышение комиссии на дополнительные 1,2% на сегодня неподъемно для независимых АЗС, пишет газета. Он подчеркнул, что "продолжить работать с приложением могут крупные компании, которые способны компенсировать убыточность своих заправочных сетей другими доходами, а независимым АЗС придется либо повышать цены, либо отказываться от работы с "Яндексом".

Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов считает, что указанное увеличение оплаты в непростом положении бизнеса действительно может стать неподъемной нагрузкой, учитывая, что многие АЗС сегодня вынуждены работать в минус. Он добавил, что подорожание услуг "Яндекс.Заправок" вынудит собственников АЗС отказаться от сервиса либо компенсировать дополнительные издержки увеличением цен. Кроме этого, потенциальное вынужденное отключение заправок от сервиса может лишить посетителей возможности дистанционной и бесконтактной оплаты топлива, а покупки через мобильные устройства стали важным инструментом в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, отметил Баженов. "В связи с указанными факторами увеличение цен "Яндекс.Заправок" выглядит крайне несвоевременным. Думаю, ФАС стоит проверить обоснованность действий "Яндекса", - заключил президент НТС.

В ФАС "Известиям" сказали, что в ведомство не поступало обращений по поводу повышения цен на использование сервиса. Там добавили, что служба готова принять меры реагирования в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства. Для этого компаниям, заявляющим об ущемлении своих интересов, необходимо предоставить в ФАС подтверждающие документы.

В "Яндексе" подтвердили обсуждение условий с сетями АЗС. По данным газеты, в III квартале 2021 года пользователи "Яндекс.Заправок" залили больше 330 млн л топлива, то есть вдвое больше, чем год назад. А в сравнении с началом 2019 года, когда сервис только начал работать, рост достигает 1600%, при этом размер тарифа с тех пор не менялся, добавили в компании. Там рассказали, что сегодня к сервису подключено 8 тыс. станций по всей России из примерно 24 тыс. заправок в стране. Так, в месяц через него заправляются около 4,5 млн раз. Необходимо улучшение серверной части во множестве дата-центров, чтобы обеспечить скорость работы на больших объемах трансакций, рассказали в компании. "Мы видим, что автоматизация оплаты на АЗС увеличивает пропускную способность станций и становится инструментом привлечения новых клиентов", - заключили в "Яндексе".