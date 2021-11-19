"Известия": средняя ипотечная ставка к концу года может превысить 10%

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Средние ипотечные ставки в России на новостройки без учета льготных программ выросли до 8,87%, на вторичное жилье - до 9,26%, на рефинансирование - до 8,66%, сообщил газете "Известия" руководитель аналитического центра Дом.РФ Михаил Гольдберг.
Согласно данным газеты, до начала пандемии в России, в феврале 2020 года, средняя ставка на первичное жилье составляла 8,59%, на вторичное - 8,86%. Далее в течение года на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ проценты снижались.
Прогноз по динамике ставок
Эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота рассказал газете, что до конца 2021 года средние ипотечные ставки могут достичь 10% или даже превысить это значение из-за подорожания кредитов. В федеральной компании "Этажи" полагают, что ставки по предложениям от банков к Новому году могут приблизиться к 10%, пишут "Известия". По мнению управляющего партнера компании "ВекторСтройФинанс" Андрея Колочинского, в 2022 году они могут превысить 10%, если ЦБ еще больше увеличит ключевую ставку.
Как пишет газета, заметное повышение средних ставок произошло после 15 ноября, когда Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки на 0,4 п. п. - до 8,8%, на вторичное жилье - на 0,6 п. п. - до 9,1%.
Примеру "Сбера" последовал ВТБ. Так, 15 ноября в пресс-службе банка сообщили, что с 22 ноября ВТБ повысит ставки по ипотеке до 9%, при этом для клиентов, получивших одобрение по ипотеке до 21 ноября включительно, условия пересмотрены не будут. Одобренная банком ставка будет действовать в течение четырех месяцев, уточнили в ВТБ. В пресс-службе банка подчеркнули, что в случае дальнейшего повышения ключевой ставки ипотека на рынке может еще подорожать. "С начала года ключевая ставка ЦБ увеличилась на 3,25 п. п., до 7,5%, достигнув значений середины 2019 г., когда средневзвешенная ставка по ипотеке составляла 10,2 - 10,3%. По нашим прогнозам, в случае дальнейшего повышения ключевой ставки до 8%, ипотека на рынке может снова подорожать", - отметили в пресс-службе.
Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова отметила "Известиям", что средние ипотечные ставки уже вернулись к допандемийным значениям, а стоимость новостроек массового сегмента с февраля 2020 года в целом по России возросла на 29,6%. "Основные показатели доступности ипотеки - размер первоначального взноса и ежемесячный платеж. С февраля 2020 года первоначальный взнос на новостройки вырос в среднем на 30%, ежемесячный платеж при сроке кредитования 20 лет - на 13%. На вторичку первоначальный взнос вырос на 25%, а ежемесячный платеж - на 19%", - сказала газете Решетникова.
"Известия" направили запросы в ЦБ и Минстрой.
В октябре совет директоров ЦБ РФ шестой раз подряд повысил ключевую ставку - с 6,75% до 7,5% годовых и дал сигнал о ее вероятном повышении на следующих заседаниях. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится 17 декабря этого года.