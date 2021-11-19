"Известия": средняя ипотечная ставка к концу года может превысить 10%

Эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота рассказал газете, что до конца 2021 года средние ипотечные ставки могут достичь 10% или даже превысить это значение из-за подорожания кредитов. В федеральной компании "Этажи" полагают, что ставки по предложениям от банков к Новому году могут приблизиться к 10%, пишут "Известия". По мнению управляющего партнера компании "ВекторСтройФинанс" Андрея Колочинского, в 2022 году они могут превысить 10%, если ЦБ еще больше увеличит ключевую ставку.

Согласно данным газеты, до начала пандемии в России, в феврале 2020 года, средняя ставка на первичное жилье составляла 8,59%, на вторичное - 8,86%. Далее в течение года на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ проценты снижались.

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Средние ипотечные ставки в России на новостройки без учета льготных программ выросли до 8,87%, на вторичное жилье - до 9,26%, на рефинансирование - до 8,66%, сообщил газете "Известия" руководитель аналитического центра Дом.РФ Михаил Гольдберг.

Как пишет газета, заметное повышение средних ставок произошло после 15 ноября, когда Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки на 0,4 п. п. - до 8,8%, на вторичное жилье - на 0,6 п. п. - до 9,1%.

Примеру "Сбера" последовал ВТБ. Так, 15 ноября в пресс-службе банка сообщили, что с 22 ноября ВТБ повысит ставки по ипотеке до 9%, при этом для клиентов, получивших одобрение по ипотеке до 21 ноября включительно, условия пересмотрены не будут. Одобренная банком ставка будет действовать в течение четырех месяцев, уточнили в ВТБ. В пресс-службе банка подчеркнули, что в случае дальнейшего повышения ключевой ставки ипотека на рынке может еще подорожать. "С начала года ключевая ставка ЦБ увеличилась на 3,25 п. п., до 7,5%, достигнув значений середины 2019 г., когда средневзвешенная ставка по ипотеке составляла 10,2 - 10,3%. По нашим прогнозам, в случае дальнейшего повышения ключевой ставки до 8%, ипотека на рынке может снова подорожать", - отметили в пресс-службе.

Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова отметила "Известиям", что средние ипотечные ставки уже вернулись к допандемийным значениям, а стоимость новостроек массового сегмента с февраля 2020 года в целом по России возросла на 29,6%. "Основные показатели доступности ипотеки - размер первоначального взноса и ежемесячный платеж. С февраля 2020 года первоначальный взнос на новостройки вырос в среднем на 30%, ежемесячный платеж при сроке кредитования 20 лет - на 13%. На вторичку первоначальный взнос вырос на 25%, а ежемесячный платеж - на 19%", - сказала газете Решетникова.

"Известия" направили запросы в ЦБ и Минстрой.

В октябре совет директоров ЦБ РФ шестой раз подряд повысил ключевую ставку - с 6,75% до 7,5% годовых и дал сигнал о ее вероятном повышении на следующих заседаниях. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится 17 декабря этого года.