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Акции "Магнита" на Мосбирже снижались на 2,5% на корпоративных новостях

Стоимость в моменте достигала 5796,5 руб. за бумагу

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Стоимость акций "Магнита" в ходе торгов на Московской бирже падала на 2,51% и в моменте достигала 5796,5 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:02 мск. Снижение стоимости акции происходило на фоне новостей о продаже ВТБ акций "Магнита" по 5,7 тыс. руб. за бумагу.

К 10:28 мск акции перешли к росту и торговались на уровне 6 тыс. руб. за бумагу (+0,92%).

Ранее группа ВТБ объявила о намерении продать около 17,28% акций "Магнита", часть из них (до 4,4%) - в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок. Оставшиеся 12,88% акций компании будут проданы Marathon Group.

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