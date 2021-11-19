"Транснефть" подтвердила восстановление прокачки нефти по "Дружбе" в Польшу

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Прокачка нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Польши восстановлена в полном объеме в четверг после временного ограничения "Гомельтранснефтью" из-за внепланового ремонта. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"Да, вчера в 17:00 по мск [восстановлена прокачка в полном объеме]", - сказал он.

Ранее "Гомельтранснефть" на трое суток ограничивала прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Польши из-за внепланового ремонта на одной из веток трубопровода.

18 ноября ОАО "Гомельтранснефть Дружба" сообщила, что предприятие вышло на режим плановой перекачки углеводородного сырья на участке Гомель - Мозырь - Адамово.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию.

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" осуществляет перекачку нефти, поступающей из российской части нефтепровода "Дружба" в направлении стран Западной и Восточной Европы, снабжает углеводородным сырьем белорусскую нефтехимию, осуществляет транспортировку нефтепродуктов по территории Белоруссии.