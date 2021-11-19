Санду заявила, что Молдавия не намерена отсоединяться от энергосистем на Востоке

КИШИНЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Проекты по подключению Молдавии к европейской энергетической системе не преследуют цель отсоединения от энергосистем на Востоке. Об этом президент республики Майя Санду заявила на пресс-конференции в пятницу, комментируя журналистам высказывание министра энергетики и угольной промышленности Украины Германа Галущенко.

"Молдова стремится подключиться к общеевропейской энергетической системе. <...> Однако это не означает, что мы перестанем покупать энергию на Востоке. У нас появится возможность также покупать ее на Западе. Это наша цель", - объяснила она.

Санду заявила, что правительство поможет экономическим агентам справиться с последствиями роста цен на газ.

"Газовый кризис оказался очень жестким, рост цен ударил как по людям, так и экономическим агентам. Эта проблема будет обсуждена на Высшем совете безопасности через несколько дней. Считаю, что правительство должно определить механизмы помощи экономическим агентам", - заявила Санду на пресс-конференции в пятницу. Она отметила, что такая помощь может быть оказана в виде компенсаций, других механизмов.

Днем ранее Грищенко заявил, что обсудил в Киеве с вице-премьером Молдавии, министром инфраструктуры и регионального развития Андреем Спыну возможность отсоединения от энергосистем РФ и Белоруссии.