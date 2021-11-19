"Ъ": владельцы кинотеатров просят снять ограничения по заполняемости залов

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) направила письмо вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой снять ограничения по заполняемости кинотеатров, которые работают по системе QR-кодов. Об этом в пятницу сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке кинопроката.

Снятие ограничений может и не привести к росту посещаемости, но позволит "хотя бы снять негативную риторику вокруг кинотеатров" и продвигать их как места, где среди ограничений только QR-коды, заявил газете глава АВК Олег Березин, добавив, что после введения QR-кодов число зрителей в кинотеатрах падает в четыре-пять раз.

Аналогичное письмо с просьбой снять ограничения на посещаемость отправлено и главе Роспотребнадзора Анне Поповой, отметил он.

Если в регионах в новогодний период сохранятся двойные ограничения, больше всего пострадают сборы российских комедий, рассчитанных в основном на регионального зрителя, например, "Елки-8" и "Снегурочка против всех", заявил изданию собеседник агентства. Аналогичная ситуация наблюдалась во время новогодних каникул 2021 года.

Представители Голиковой сообщили "Коммерсанту", что письмо поступило и будет рассмотрено в установленном порядке.

"В случае поступления письмо будет рассмотрено в установленном законом порядке", - заявил также представитель Анны Поповой.