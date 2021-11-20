В Мордовии освободили от налогов на полгода новый бизнес в сфере дошкольного образования

ТАСС, 20 ноября. Депутаты Госсобрания Мордовии на сессии в пятницу освободили от налогов на полгода предпринимателей, которые открывают бизнес в сфере дошкольного образования и нескольких других отраслей. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

"19 ноября в Саранске прошла третья сессия Государственного собрания седьмого созыва. Принят пакет изменений в существующие республиканские законы, касающиеся налогов. Во-первых, был расширен список видов деятельности, по которым для вновь создаваемых предприятий не нужно платить налоги на протяжении первых двух налоговых периодов, то есть в течение полугода. Теперь предприниматели, которые хотят осуществлять свою деятельность в сфере дошкольного образования, в сфере работы с кожей и некоторыми другими видами деятельности вправе воспользоваться указанной льготой", - говорится в сообщении.

Как поясняется на сайте Госсобрания, льготой могут воспользоваться индивидуальные предприниматели при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения. Льгота распространяется на такие виды предпринимательской деятельности, как обработка данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в сети Интернет, ремонт обуви и прочих изделий из кожи, дошкольное образование.

Также депутаты еще на год продлили принятый в декабре прошлого года закон для тех предпринимателей, которые перешли с системы ЕНВД на упрощенную систему налогообложения. Как отмечается на сайте правительства, мера поддержки продлена, так как в настоящий момент наблюдается снижение экономической активности и количества объектов малого и среднего предпринимательства.