Reuters: в ООН предупредили, что банковская система Афганистана оказалась на грани краха

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 ноября. /ТАСС/. Банковская система Афганистана столкнулась с массовым снятием вкладов, нехваткой денег в обращении и иностранной валюты, а также ростом количества проблемных кредитов. Подобные тенденции угрожают ее полным крахом, предупредили в понедельник в Программе развития ООН.

"Финансовая система и система банковских переводов Афганистана дезорганизованы. Проблема массового снятия банковских вкладов населением должна быть решена немедленно, чтобы улучшить перспективы сферы производства и предотвратить коллапс банковской системы", - приводит агентство Reuters выдержки из доклада международной организации. В нем указывается, что социально-экономические последствия подобного сценария будут огромны, в том числе не исключается вероятность увеличения числа беженцев, а восстановление банков может занять десятилетия.

Ситуацию усугубляет международно-правовое положение радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и его лидеров, отметил глава Программы развития ООН в Афганистане Абдалла ад-Дардари. После захвата власти талибами прекратился финансовый поток в виде международной помощи в целях развития, зарубежные счета исламской республики были заморожены.

Ликвидность афганских банков сильно зависела от вливаний иностранной валюты. В таких условиях население предпочитает хранить накопления у себя. Как напоминает Reuters, лишь малая часть эмитированной национальной валюты находится в реальном обращении - сумма, эквивалентная $500 тысячам, из $4 млрд. Из-за этого банки ввели ограничения на снятие средств со счетов.

Согласно прогнозам Программы развития ООН, при сохранении нынешней тенденции "около 40% депозитной базы будет потеряно" к концу текущего года. За период с конца 2020 года по сентябрь 2021 года почти вдвое - до 57% - выросла доля проблемных кредитов. "Если эта тенденция продолжится, афганские банки могут не пережить следующие полгода", - заключил ад-Дардари.

В качестве решения ООН предлагает внедрить систему страхования депозитов, предоставить возможность отсрочки выплат по кредитам и принять меры по стимулированию ликвидности. Предполагается участие международных финансовых институтов.