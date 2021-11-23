Молдавия рискует остаться без российского газа. Из-за чего на этот раз?

Как отметил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан, задержка с оплатой возникла из-за позднего пересмотра тарифа.

"У нас возник особый разрыв, потому что в октябре в тарифе цена закупки газа была $150, а мы закупали по $800, — пояснил Чебан. — С 1 ноября тариф повысился, но это было сделано только 10 ноября, так возникли затруднения с осуществлением выплаты".

В настоящее время "Молдовагаз" ждет финансовой помощи правительства Молдавии, но пока неясно, как быстро компании удастся получить эти деньги.

"Завтра (23 ноября — прим. ТАСС) мы обсудим ситуацию в правительстве", — добавил он, указав, что разницу можно покрыть за счет субсидий государства, средств госкомпании "Энергоком" или иным образом.