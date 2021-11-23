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Молдавия рискует остаться без российского газа.
Молдавия рискует остаться без российского газа.
Молдавия рискует остаться без российского газа.
Молдавия рискует остаться без российского газа.
Молдавия рискует остаться без российского газа.
6 карточек

Молдавия рискует остаться без российского газа. Из-за чего на этот раз?

© AP Photo/Aurel Obreja

Молдавия, которая только в октябре продлила пятилетний контракт с "Газпромом", снова рискует остаться без газа из-за нарушения условий договора. Рассказываем, почему Кишинев не выполняет свои обязательства и к чему это может привести.

Что случилось

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В понедельник, 22 ноября, "Газпром" уведомил Молдавию о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. Причина — неоплата по текущему контракту. 

Договор, который стороны заключили в октябре, предполагал, что "Молдовагаз" покроет 100% текущих платежей за газ. 

Компания должна была произвести очередной платеж 22 ноября, но не сделала этого. В результате "Газпром" готовится остановить поставки газа в страну.

В чем причина задержки

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Как отметил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан, задержка с оплатой возникла из-за позднего пересмотра тарифа.

"У нас возник особый разрыв, потому что в октябре в тарифе цена закупки газа была $150, а мы закупали по $800, — пояснил Чебан. — С 1 ноября тариф повысился, но это было сделано только 10 ноября, так возникли затруднения с осуществлением выплаты".

В настоящее время "Молдовагаз" ждет финансовой помощи правительства Молдавии, но пока неясно, как быстро компании удастся получить эти деньги.

"Завтра (23 ноября — прим. ТАСС) мы обсудим ситуацию в правительстве", — добавил он, указав, что разницу можно покрыть за счет субсидий государства, средств госкомпании "Энергоком" или иным образом.

О какой сумме речь

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Чебан заявил, что речь идет об оплате потребления газа в октябре и первой половине ноября. По его словам, за эти два месяца Молдавия задолжала "Газпрому" около $70 млн.

Он также добавил, что "Молдовагаз" обратился к правительству за займом в размере около $74 млн, и заверил, что дело не дойдет до прекращения поставок газа. 

В самом правительстве Молдавии пока не комментировали ситуацию, так как не получали уведомления от "Газпрома".

Что говорят в "Газпроме"

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В "Газпроме" заявили, что крайне разочарованы невыполнением Молдавией своих платежных обязательств.

"Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении "Газпрома", а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, "Газпромом" было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны", — указал представитель компании Сергей Куприянов.

По его словам, предложения "Газпрома" по цене газа для Молдавии были абсолютно рыночными и формировались на базе биржевых торгов, а молдавская сторона настаивала на более льготном для себя ценообразовании.

О чем стороны договорились в октябре

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В октябре Молдавия столкнулась с нехваткой газа и даже объявляла "режим тревоги". Однако в результате "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на пять лет. По итогам переговоров вице-премьер Андрей Спыну заявил, что новая цена на газ для республики в ноябре составит $450 за 1 тыс. куб. м и будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке. 

При этом источник ТАСС, близкий к переговорам, сообщал, что "с учетом ситуации на рынке изменения могут привести к двукратному увеличению цены по сравнению со старой формулой, до $500–600 за 1 тыс. куб. м".

Он также отметил, что новый контракт Молдавии с "Газпромом" предусматривает выплату республикой исторического долга за прошлые годы. 

Поставки голубого топлива из России в Молдавию по новому контракту начались 1 ноября.

Сколько всего Молдавия должна РФ

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Ранее в "Газпроме" сообщили, что в настоящее время молдавские потребители с правого берега Днестра задолжали около $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает $709 млн.

При этом на переговорах в октябре стороны договорились уточнить эту цифру в ходе аудита.

Кроме долга правобережной части Молдавии, еще свыше $7 млрд "Газпрому" должны потребители из непризнанного Приднестровья. Как отмечал Вадим Чебан, эта часть долга сформировалась из-за систематических неплатежей потребителей с левого берега Днестра.

Правительство Молдавии этот долг не признает, так как не контролирует ситуацию в Приднестровском регионе.

 

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