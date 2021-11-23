Индия не считает справедливыми требования Запада о быстром отказе от угля

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 ноября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Индия не поддерживает быстрый "поэтапный отказ" от угля, за который ратует ряд стран Запада, поскольку выступает за климатическую справедливость и историческую ответственность. Об этом рассказал во вторник корреспонденту ТАСС дипломат, представлявший Индию на переговорах по окружающей среде с 1980 года, заслуженный член и старший советник по теме изменения климата Института энергетики и ресурсов (TERI), экс-посол Индии в России (2011-2013 годах) Аджай Малхотра.

"На протяжении трех десятилетий в ходе многосторонних переговоров по климату, в том числе на COP26 в Глазго, Индия неизменно подчеркивала необходимость климатической справедливости, исторической ответственности и принятия объема выбросов парниковых газов на душу населения в качестве основы для дифференциации развитых и развивающихся стран", - сказал Малхотра.

Он отметил, что такая позиция находит отражение в принципе общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих финансовых и технологических возможностей государств, одобренном Рамочной конвенцией ООН об изменении климата 1992 года. Этот принцип также был подтвержден, наряду с национальными условиями, Парижским соглашением по климату 2015 года.

В ходе 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), которая прошла в ноябре в Глазго, индийская делегация заняла твердую позицию в отношении угля и ископаемых источников энергии и настояла, чтобы формулировка в итоговом заявлении саммита была смягчена с требования "ускорить поэтапный отказ от угля и производных ископаемого топлива" на "поэтапное сокращение" использования угля. За это Индия подверглась критике со стороны ряда западных стран. Глава COP26 Алок Шарма даже заявил, что Индии и поддержавшему ее Китаю нужно будет объяснить свою точку зрения.

"Развитые страны в прошлом в подавляющем большинстве своем использовали уголь для проведения у себя индустриализации, и многие из них в настоящее время согласны на постепенный отказ от угля, поскольку они перешли на другие виды ископаемого топлива или возобновляемые источники энергии. Но уголь является доминирующим источником для производства электроэнергии в Индии, для нее и некоторых развивающихся стран, таких как Китай, Южная Африка, Индонезия, Нигерия, и других, менее приемлем быстрый "поэтапный отказ" от него. Поскольку потребление электроэнергии на душу населения у нас значительно ниже среднемирового уровня, энергетика остается для Индии ключевым фактором, способствующим решению ее проблем в области развития. Учитывая эти национальные обстоятельства, такие развивающиеся страны, как Индия, стремятся к справедливому отходу от угля", - подчеркнул Малхотра.

Решение на встрече в Глазго принималось всеми

Дипломат напомнил, что Индия имеет один из самых низких показателей энергоемкости роста ВВП. Страна резко наращивает долю возобновляемых и неископаемых источников в общем объеме производства электроэнергии. Индия также добивается сокращения выбросов углерода энергетическими системами путем внедрения новых технологий, в том числе технологии "чистого угля" и предусматривает постепенное прекращение использования угля.

"Но вместе с другими развивающимися странами Индия выступает за справедливый переход от угля и других видов ископаемого топлива наряду с поддержкой беднейших и наиболее уязвимых стран", - отметил собеседник агентства.

Малхотра отметил, что, под руководством председателя COP26, в Глазго был все же достигнут консенсус участников встречи, согласившихся написать в итоговой декларации о "поэтапном сокращении использования", а не о "поэтапном отказе" от угля.

"И дело не в том, что Индия, действуя сама по себе, вдруг настояла на том, чтобы изменить текст декларации COP26 в последнюю минуту. Было бы лицемерием такое утверждать. На самом деле вся эта проблема (обвинения в адрес Индии), похоже, чрезмерно раздута. Возможно, это отвлекает внимание от других неудовлетворительных результатов встречи в Глазго, а именно о того, что развитые страны не выполняют свои обязательства по финансированию деятельности для борьбы с изменением климата и что отсутствует прогресс в решении проблем развивающихся стран, связанных с потерями и ущербом (от измерения климата)," - отметил эксперт.

"Индия выполняет свои обязательства"

Малхотра подчеркнул, что Нью-Дели выполняет свои обязательства по Парижскому соглашению, Индия по этому показателю - среди лучших в "Большой двадцатке". Страна поставила перед собой пять амбициозных климатических целей, которые премьер-министр Нарендра Моди обозначил, выступая на саммите в Глазго. "Речь идет о достижении мощности энергетического производства из неископаемых источников энергии 500 ГВт к 2030 году, удовлетворении 50% потребностей Индии в энергетике за счет возобновляемых источников энергии к 2030 году, сокращении выбросов углерода на миллиард тонн до 2030 года, снижении углеродоемкости индийской экономики до 45% к 2030 году, выходе Индии на чистый, нулевой уровень выбросов углерода к 2070 году", - напомнил собеседник агентства.

"Эти цели отражают курс на резкий отход от углерода и подтверждают, что Индия будет по-прежнему находиться на переднем крае стран, ответственных за решение проблем, связанных с изменением климата", - резюмировал Аджай Малхотра.