Трамп раскритиковал решение Байдена задействовать резервы нефти США

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты, будучи еще год назад энергетически независимыми, оказались во власти Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) из-за политики нынешней администрации президента Джо Байдена (Демократическая партия). Такое мнение выразил в распространенном во вторник заявлении бывший президент США Дональд Трамп (Республиканская партия), прокомментировав новость о решении руководства страны задействовать стратегические нефтяные резервы.

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"Эти резервы предназначаются для использования при таких серьезных чрезвычайных ситуациях, как война, и ни при каких других <...>. Мы были энергетически независимыми год назад, а теперь находимся во власти ОПЕК", - считает он. "Разве так можно руководить страной?" - задал Трамп риторический вопрос.

Республиканец также отметил, что в период его президентства стратегические запасы нефти в США были заполнены до максимума.

Во вторник Белый дом сообщил о решении президента США Джо Байдена высвободить 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Как указывается в сообщении, это делается в целях снижения цен на топливо для американцев, а также чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке после пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее администрация Байдена предложила руководству Южной Кореи, Китая, Индии и Японии изучить возможность продажи части нефти из их стратегических резервов, хотя эти запасы не предназначены для рыночной интервенции. Вашингтон мотивировал свое обращение необходимостью обеспечить снижение цен на энергоносители и содействовать тем самым восстановлению мировой экономики.