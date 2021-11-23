"Укрэнерго" заявила об отсутствии веерных отключений на Украине

КИЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Веерных отключений электроэнергии на Украине из-за дефицита мощности в энергосистеме на данный момент нет. Об этом сообщила во вторник компания-оператор энергосистемы страны "Укрэнерго".

"Никаких отключений потребителей, связанных с мерами по принудительному снижению потребления за предыдущие сутки и по состоянию на данный момент, не произошло. Графики ограничения мощности и аварийного отключения не применялись", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что производство электроэнергии на атомных станциях страны за минувшие четыре дня увеличилось на 5,3%, тогда как на ТЭС сократилось на 15,7%. Кроме того, сократилось производство на ТЭЦ на 2,8%. Ветряные и солнечные электростанции увеличили производство электроэнергии на 45,7% - 59,6%.

Общие запасы угля на складах тепловых электростанций Украины составляют 358,5 тыс. тонн, в том числе газового - 237,2 тыс. тонн, антрацитового - 121,3 тыс. тонн, добавили в компании.

Ранее во вторник первый заместитель председателя Херсонского облсовета, депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Егор Устинов заявил, что веерные отключения электричества на Украине уже идут, несмотря на заверения властей страны, что они их не допустят. Он перечислил районы Херсонской области, где наблюдаются перебои с электроснабжением, из-за чего объекты критической инфраструктуры вынуждены переходить на генераторы.

В настоящий момент Украина испытывает острый дефицит угля на электростанциях, что, по мнению некоторых экспертов и политиков, может грозить веерными отключениями. Первый заместитель главы Минэнерго Юрий Власенко 11 ноября заявлял, что в Киеве рассчитывают импортировать около 2 млн тонн угля, чтобы покрыть потребности текущего отопительного сезона.