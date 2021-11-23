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Вице-премьер Молдавии считает, что у "Газпрома" нет мотива для прекращения поставок газа

Компания "Молдовагаз" должна была произвести очередной платеж 22 ноября, но не сделала этого

КИШИНЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну считает, что короткая просрочка платежей не является поводом для прекращения поставок "Газпромом" топлива в республику. Об этом во вторник он сообщил в интервью телеканалу Publika.

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"Мы проинформируем "Газпром" о всех мерах правительства. Посмотрим, какая будет реакция. Мы не видим ни одного обоснованного, рационального мотива, если хотите, коммерческого, на уровне отношений между "Молдовагаз" и "Газпрома", чтобы с начала четверга нам прекратили подачу газа", - сказал Спыну.

В понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что компания "Молдовагаз" должна была произвести очередной платеж 22 ноября, но не сделала этого. В результате "Газпром" готовится остановить поставки газа в страну через 48 часов.

Речь идет примерно о $74 млн, которые включают оплату за потребленный в октябре газ и предоплату за ноябрь. Как сообщил Спыну, эти средства уже найдены и вскоре поступят на счет "Молдовагаз". Однако это решение должны одобрить депутаты парламента, которые соберутся на заседание в четверг, уточнил он.

Газовый кризис в Молдавии

Осенью 2021 года Молдавия оказалась на грани отключения от поставок российского газа из-за затянувшихся переговоров, на которых Кишинев добивался скидки на энергоносители. Старый контракт истек в конце сентября, а новый удалось подписать только через месяц. В этот период республика испытывала дефицит газа из-за возросшего потребления. В стране был введен режим ЧП, власти начали закупки газа у европейских поставщиков по более высоким ценам.

В итоге стороны продлили контракт сроком на пять лет, а также согласовали урегулирование задолженности потребителей с правого берега Днестра. Новая цена на топливо для республики в ноябре составила $450 за 1 тыс. куб. м., она будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке. При этом в 2020 году республика покупала газ в среднем по $148 за 1 тыс. куб. м.

Из-за несвоевременного пересмотра тарифов, которые регулирует в Молдавии специальное агентство, сформировался разрыв между платежами и потребленными объемами, объяснили ситуацию с просрочкой платежа в "Молдовагаз".

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