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Вице-премьер Молдавии попросит у главы "Газпрома" еще несколько дней для расчетов за газ

Андрей Спыну объяснил, что правительство направит письмо в газовый холдинг, чтобы объяснить причины задержки платежей

КИШИНЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну планирует объяснить главе "Газпрома" Алексею Миллеру причины задержки с расчетами за газ и попросить об отсрочке на пару дней.

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"Я в понедельник говорил с господином Миллером. <…> Надеюсь, что мы преодолеем эту ситуацию. Будет отправлено письмо [в "Газпром"], буду пытаться завтра еще раз поговорить [с Миллером]. Вместе с тем в четверг парламент одобрит выделение средств, в пятницу деньги переведут, и проблема будет решена", - заверил Спыну в интервью телеканалу Publika во вторник.

Он объяснил, что правительство направит письмо в газовый холдинг, чтобы объяснить причины задержки платежей. Кроме того, вице-премьер отметил, что не видит рациональных мотивов для прекращения с четверга поставок газа в Молдавию, о чем предупредили в "Газпроме".

В понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что компания "Молдовагаз" должна была произвести очередной платеж 22 ноября, но не сделала этого. В результате "Газпром" готовится остановить поставки газа в страну через 48 часов.

Речь идет примерно о $74 млн, которые включают оплату за потребленный в октябре газ и предоплату за ноябрь. Как сообщил Спыну, эти средства уже найдены и вскоре поступят на счет "Молдовагаза". Однако это решение должны одобрить депутаты парламента, которые соберутся на заседание в четверг, уточнил он.

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