ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Объемы добычи нефти в США не восстановились до уровня, который был до пандемии, отчасти из-за политики национальных компаний. Об этом заявила во вторник на брифинге для журналистов в Белом доме министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.

Ей был задан вопрос о том, почему добыча нефти внутри США не восстановилась до такого уровня, который бы способствовал снижению цен. "Это прекрасный вопрос", - ответила Грэнхолм, подчеркнув, что, с ее точки зрения, причиной этого стала во многом политика самих американских компаний. "Они не вернулись к производству [на том уровне, который был до пандемии]", - отметила министр, указав, что компании не стали нанимать дополнительных рабочих, чтобы вернуться к тому уровню занятости, который был до пандемии, а также не стали возобновлять работу закрытых в период пандемии нефтяных вышек. "В то же время энергетическая промышленность получает огромную прибыль. <...> Они воспользовались этим моментом", - пояснила Грэнхолм.