"Русал" не планирует приватизацию и выкуп миноритарных долей после разделения активов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Компания "Русал" не планирует приватизировать и выкупать доли миноритарных акционеров после выделения высокоуглеродных активов в отдельную структуру. Об этом говорится в заявлении "Русала", опубликованном на сайте Гонконгской фондовой биржи.

"Хотя "Русал" продолжает оценивать варианты максимизации акционерной стоимости, в настоящее время планы по предложению покупки акций миноритарных акционеров компании не рассматриваются и совет директоров не планирует какую-либо приватизацию", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что заявление сделано в связи с соответствующим запросом Гонконгской фондовой биржи, основанном на публикации газеты Financial Times. Ранее сообщалось, что хедж-фонд Odey Asset Management опасается, что достигнутые Sual Partners и En+ Group - крупнейшими акционерами "Русала" - договоренности о разделении активов производителя алюминия может поставить под угрозу интересы миноритарных акционеров. По данным газеты, фонд добивается лишения "Суала" и En+ права голоса в данном вопросе. Более того, Odey Asset Management выступает за изменение политики выплаты дивидендов в обмен на поддержку разделения активов.

В начале ноября 2021 года En+ Group и Sual Partners поддержали идею о выделении высокоуглеродных активов "Русала" в отдельную структуру. Согласно опубликованному заявлению, выделение активов может быть завершено во второй половине 2022 года при условии получения всех необходимых корпоративных одобрений и решений акционеров компании.

О разделении активов "Русала"

Один из крупнейших в мире производителей алюминия "Русал" ранее сообщил, что выделит высокоуглеродный бизнес в отдельную структуру, а сама компания сменит название на Al+. Решение о разделении уже одобрено советом директоров "Русала".

Компания сохранит большую часть производственных активов и сконцентрирует деятельность на развитии бизнеса, основанного на принципах устойчивого развития, фокусируясь на внедрении инертного анода с целью достижения нулевого баланса выбросов парниковых газов при производстве алюминия.

В En+ Group (основной акционер "Русала" с долей 56,88%) предположили, что новая компания будет публичной, будет иметь листинг на Московской бирже, а ее акции будут распределены между акционерами "Русала" пропорционально.