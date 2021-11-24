РБК: в РФ желающих работать после выхода на пенсию выросло на 22%

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Почти две трети россиян (61%) собираются работать или подрабатывать после достижения пенсионного возраста. По сравнению с 2020 годом, количество желающих продолжать работать после официального выхода на пенсию выросло на 22%, пишет в среду РБК со ссылкой на данные опроса "Работа.ру" и НПФ Сбербанка.

Отмечается, что в опросе приняли участие представители восьми отраслей. Работать на пенсии больше всего хотят работники промышленности (69%), а меньше всего - маркетологи (48%). Более трети опрошенных (37%) после выхода на пенсию хотели бы продолжать работать по своей специальности, 13% - консультировать по своей специальности, а 27% хотели бы изменить сферу деятельности. Не собираются работать или подрабатывать 23% респондентов.

"Мы видим, что большинство россиян хотели бы продолжить работать или подрабатывать после достижения пенсионного возраста. При этом и для соискателей зрелого возраста актуален тренд на смену профессии - более четверти из них будут рассматривать работу в новых для себя отраслях после официального выхода на пенсию", - приводит РБК слова коммерческого директора сервиса "Работа.ру" Владимира Корицкого.

После выхода на пенсию более четверти опрошенных (27%) планирует посвятить себя заботам о семье, тратить время только на себя хотят 23%. Путешествовать на пенсии собираются 16% респондентов, заниматься самообразованием - 13%, стать блогерами - 4%. Работать или подрабатывать, пока будут силы, собираются 40% опрошенных, в положенный срок выйти на пенсию хотели бы 23% респондентов, 21% хотят завершить карьеру в 55-60 лет, 16% - в 50. Самая высокая доля желающих перестать работать в 50 лет - среди медицинских работников, но 45% представителей этой сферы намерены работать, пока хватит сил.

Отвечая на вопрос о желаемых доходах после выхода на пенсию, 22% россиян назвали сумму более 100 тысяч рублей в месяц. От 30 до 40 тысяч рублей и от 40 до 50 тысяч рублей хотят получать 15% опрошенных, 20-30 тысяч руб. - 13%, 50-60 тыс. руб. - 12%. Большинство (86%) участников опроса хотели бы, чтобы работодатель выплачивал им дополнительную пенсию.

Опрос проводился среди 6 тыс. экономически активных жителей России старше 18 лет в ноябре 2021 года, сообщает РБК.