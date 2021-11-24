Мишустин: "Пушкинские карты" оформили уже 3 млн 200 тыс. человек

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Участниками программы "Пушкинская карта" стали уже 3 млн 200 тыс. человек, сообщил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"Уже сегодня, спустя всего 3 месяца после старта программы, можно сказать, что ее популярность превзошла наши ожидания, - сказал он. - Обладателями карты сегодня стали уже 3 млн 200 тыс. человек. В основном это ребята, школьники, студенты".

Председатель правительства добавил, что к программе подключились почти 3 тыс. организаций культуры, а обладатели "Пушкинской карты" приобрели билеты на спектакли, выставки и концерты примерно на миллиард рублей. "Эта сумма могла быть значительно больше, если бы не эпидемиологическая ситуация", - обратил внимание Мишустин.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. В период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляется 3 тыс. рублей, в следующем году сумму планируют увеличить. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.