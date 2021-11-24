Бывший премьер Молдавии обвинил власти в намеренном провоцировании газового кризиса

КИШИНЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Правительство Молдавии специально спровоцировало кризис неплатежей "Газпрому", чтобы безболезненно использовать для покрытия долга за газ деньги из госбюджета. Такое мнение выразил в среду в своем Telegram-канале бывший премьер-министр республики Ион Кику, отметив, что нынешний кабмин во главе с Натальей Гаврилицей "сыграл образцово с точки зрения пиара".

"Было бы чистым самоубийством отдать россиянам столько денег до получения уведомления от "Газпрома" о "перекрытии крана". Из-за страха, что мы можем остаться без газа, 1,3 млрд леев (около $75 млн), взятые из бюджета, уже не кажутся нам такой большой потерей, не так ли", - отметил Кику. Он обратил внимание на то, что в Молдавии нарастает критика в адрес правительства за то, что оно покрывает долги за газ, которые накопились у компании "Молдовагаз", за счет бюджетных денег.

В понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что компания "Молдовагаз" должна была произвести очередной платеж 22 ноября, но не сделала этого. В результате "Газпром" готовится остановить поставки газа в страну через 48 часов, которые истекают 24 ноября. Речь идет об оплате за газ, потребленный в октябре, и предоплате за ноябрь.

Подписавший контракт с "Газпромом" вице-премьер Андрей Спыну подтвердил, что в контракт с "Газпромом" был заключен именно на этих условиях, и признал, что вина за просрочку платежей лежит на молдавской стороне. Он пообещал, что кабмин направит российской компании письмо с объяснениями, но потребует больше времени, чтобы "выделить средства законным путем", проведя через парламент бюджет на следующий год. После этого "Газпром" в виде исключения согласился с просьбой Кишинева отложить отключение до пятницы при условии погашения долга.

Осенью 2021 года Молдавия оказалась на грани отключения от поставок российского газа из-за затянувшихся переговоров, на которых Кишинев добивался скидки на энергоносители. Старый контракт истек в конце сентября, а новый удалось подписать только через месяц. В этот период республика испытывала дефицит газа из-за возросшего потребления. В стране был введен режим ЧП, власти начали закупки газа у европейских поставщиков по более высоким ценам.

В итоге стороны продлили контракт сроком на пять лет, одним из его важных условий стали стопроцентные расчеты по текущим платежам. Новая цена на топливо для республики в ноябре составила $450 за 1 тыс. куб. м, она будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке. При этом в прошлом году республика покупала газ в среднем по $148 за 1 тыс. куб. м.