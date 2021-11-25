Парламент Молдавии одобрил перевод денег "Газпрому" для погашения текущей задолженности

КИШИНЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Парламент Молдавии одобрил перевод "Газпрому" $74 млн в счет погашения задолженности за потребление газа в октябре-ноябре. Такое решение было утверждено на заседании в четверг в срочном порядке из-за угрозы приостановления поставок.

"Проект решения о внесении поправок в закон о бюджете № 344 от 11 ноября 2021 года одобрен 60 голосами из 101", - сказал председатель парламента Игорь Гросу, выступление которого транслировала пресс-служба законодательного органа. Глава парламента уточнил, что "законопроект предусматривает выделение средств на погашение задолженности перед "Газпромом".

Как заявил на заседании министр финансов Дмитрий Будянский, вмешательства правительства в ситуацию попросило ранее местное газораспределительное предприятие "Молдовагаз", которое столкнулось с трудностями из-за разницы во внутренних тарифах и стоимости импортируемого топлива в октябре.

В понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что местная компания "Молдовагаз" просрочила платеж 22 ноября, поэтому российский газовый холдинг планируют остановить поставки в страну. Он напомнил, что отсутствие задержек по текущим платежам был одним из важных условий, на которых "Газпром" в октябре согласился продлить контракт на поставку газа в Молдавию на пять лет при существенных скидках на топливо.

По словам Куприянова, Молдавия до 26 ноября должна погасить долг, накопившийся за поставки газа в октябре, а также сделать предоплату за первую половину ноября.