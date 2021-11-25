Президент Молдавии подписала закон о выделении средств на погашение долга "Газпрому"

КИШИНЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду подписала принятый в четверг парламентом закон, предусматривающий выделение $75 млн для погашения долга перед "Газпромом". Об этом сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь главы государства Сорина Штефырцэ.

Из-за чего на этот раз?

Молдавия рискует остаться без российского газа. Из-за чего на этот раз?

"Президент Майя Санду подписала принятый парламентом во втором чтении закон о внесении поправок в закон о госбюджете на будущий год", - сказала Штефырцэ. По ее словам, в пятницу он будет опубликован, после чего вступит в силу, что позволит осуществить погашение текущей задолженности за газ.

Парламент Молдавии одобрил в четверг выделение $74 млн в счет погашения задолженности перед "Газпромом" за потребление газа в октябре - ноябре. Такое решение было утверждено на заседании в четверг в срочном порядке из-за угрозы приостановления поставок.

Как заявил на заседании министр финансов Дмитрий Будянский, о вмешательстве правительства в ситуацию попросило ранее местное газораспределительное предприятие "Молдовагаз", которое столкнулось с трудностями из-за разницы во внутренних тарифах и стоимости импортируемого топлива в октябре.

В понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что местная компания "Молдовагаз" просрочила платеж 22 ноября, поэтому российский газовый холдинг планирует остановить поставки в страну. Он напомнил, что отсутствие задержек по текущим платежам было одним из важных условий, на которых "Газпром" в октябре согласился продлить контракт на поставку газа в Молдавию на пять лет при существенных скидках на топливо.

По словам Куприянова, Молдавия до 26 ноября должна погасить долг, накопившийся за поставки газа в октябре, а также сделать предоплату за первую половину ноября.