Сопредседатель "зеленых" в ФРГ назвал "Северный поток - 2" некоммерческим проектом

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Сопредседатель германской партии "Союз-90"/"зеленые" Роберт Хабек, который в будущем правительстве ФРГ, вероятно, возглавит новое министерство по делам климата и экономики, утверждает, что газопровод "Северный поток - 2" не является коммерческим проектом. Такое мнение он выразил газете Süddeutsche Zeitung .

"Северный поток - 2" никогда не был исключительно частным экономическим проектом", - отметил Хабек. "Это стратегический проект, который оказывает давление на Украину и усиливает зависимость германской политики", - утверждал он. При этом сопредседатель "зеленых" призвал еще раз внимательно взглянуть на это.

"Зеленые" неоднократно выступали против ввода в эксплуатацию трубопровода "Северный поток - 2". В частности, сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые" Анналена Бербок, которая в новом правительстве займет пост главы МИД, ранее возлагала на Россию частичную ответственность за сложную ситуацию на газовом рынке в Европе и призывала не выдавать разрешения на запуск "Северного потока - 2" до тех пор, пока не будут выполнены все предписания ЕС. В середине ноября Федеральное сетевое агентство сообщило, что сертификация оператора "Северного потока - 2 "приостановлена до тех пор, пока Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг не передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки".

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Для запуска газопровода нужно получить регистрацию независимого транспортного оператора - Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Ведомство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. 13 октября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели назвал политически мотивированной болтовней заявления о применении Россией энергетики в качестве оружия. Он указал на то, что "даже в самые сложные периоды холодной войны РФ регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу".