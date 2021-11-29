Вареники от детдомовцев и путешествия для слепых: инклюзивный бизнес и его возможности

Основательница "Бюро добрых дел" Анна Чупракова почти десять лет проработала с региональными детскими домами. Под опекой благотворительного фонда 19 учреждений в пяти регионах: Астраханской, Костромской, Саратовской, Нижегородской областях и Республике Башкортостан. С 2015 года бюро стало заниматься профессиональным образованием и психологической помощью для подростков старшего возраста в детских домах, которые чаще всего не попадают в приемные семьи либо были возвращены из приемных семей. "Мы помогали в сельских детских домах, в малых городах России, потому что там чаще всего детские дома не избалованы помощью фондов, как в крупных городах. Ребята из сельской местности менее конкурентны: множество сталкивается с тем, что не может найти себе достойную работу и доход. Если же это ребята, у которых есть еще ментальные заболевания, то им еще сложнее, чем ребятам обычным", — говорит Анна. В городе Вольске Саратовской области и ближайших к нему городах Анна с коллегой Евгенией Горбачевой обнаружили рекордное количество детских домов. За последние десять лет там сложилась достаточно неблагоприятная ситуация. Высокий уровень алкоголизма у местного населения приводит к тому, что семьи не справляются с воспитанием детей, и они часто оказываются в детских домах. Кроме того, рядом с Вольском находится одна из крупнейших женских колоний России. По статистике, каждая десятая женщина там рожает во время отбывания срока, а после его окончания многие не забирают детей.

"У нас в стране стараются размещать как можно меньше детских домов в городах, их выносят в сельскую местность. У нас есть села, в которых, кроме детского дома и общеобразовательной школы, нет ни одного предприятия. Детский дом является основным местом работы практически всего взрослого населения. Отсюда два года назад возникла идея открыть производство, где ребята после детдома могут получать работу и стабильный доход", — рассказывает Анна. До этого "Бюро добрых дел" открывало социальные квартиры при детских домах, где воспитанники учились жить на бюджет, который им выделяли, а также работали в теплицах. Этот опыт решили продолжить в инклюзивном цехе по изготовлению замороженной продукции. Проанализировав потребительскую корзину населения, девушки остановились на производстве вареников и пельменей. Для реализации проекта Vareniki нужно было найти помещение для цеха, отремонтировать его и купить оборудование. Девушки воспользовались краудфандингом и в мае 2021 года из пяти источников (два коммерческих проекта и три краудфандинговые платформы) собрали для старта цеха необходимую сумму — более 2 млн рублей. Проект Vareniki предлагает выпускникам детдомов своего рода социальный лифт, благодаря которому можно начать карьеру и получить профессию и достойный для региона и своей квалификации заработок. А впоследствии выйти на открытый рынок труда со сформированными трудовыми навыками, рекомендациями. "К сожалению, долговременное проживание в закрытой системе детских домов формирует иждивенческую позицию: что можно ничего не делать, жить на пособие. С такими сотрудниками работать очень непросто. Поэтому главная сложность пока в том, что у ребят не сформированы трудовая культура и мотивация", — говорит основательница проекта. Анна также подчеркивает, что для нее важно в этом проекте, чтобы продукция выпускников детских домов несла не только социальную нагрузку, но и была вкусной, натуральной и красиво упакованной. "Мы тестировали все на фокус-группах, корректировали рецептуру. В итоге остановились на варениках с вишней, картошкой и грибами, пельменях и хинкали с говядиной и свининой. Кроме того, у нас очень классная упаковка, приятная на ощупь и с прозрачной крышкой, через которую видно всю продукцию. Вы покупаете что-то для своей семьи, в то же время делаете свой вклад в жизнь выпускников детдомов", — поясняет социальная предпринимательница.

Завершив ремонт и получив санитарные разрешения, вареничное производство начало работу 1 октября 2021 года с выпускниками детских домов. Цех возглавил местный предприниматель, член Общественной палаты Вольска Александр Сидоров. "Сейчас в цехе работают трое человек. У нас ребята могут получать от 15 тыс. рублей в месяц в зависимости от количества смен. Это очень хорошая зарплата для такой квалификации по Вольску, где и человек с высшим образованием может получать 15 тыс. в какой-то организации. Многие не хотят работать, потому что привыкли жить на пособие в размере 11 тыс. рублей. Но вместе с зарплатой при их пособии у ребят совокупный доход может получиться около 20 тыс. рублей. Мы каждый раз это озвучиваем и на цифрах показываем, что выгоднее все равно работать", — рассказывает Анна. Когда цех полноценно заработал, девушки попросили у властей области поддержки, чтобы их познакомили с собственниками магазинов и представителями торговых сетей для сотрудничества в реализации продукции. "Мы занимаемся благотворительностью уже почти десять лет, и здесь нам все понятно. Но начинать любой бизнес непросто, и сейчас наша главная сложность — отладить каналы продаж, чтобы все стабильно работало и ребята получали зарплату. Мы — первый проект в категории социального предпринимательства в Вольске, поэтому нас поддержала администрация города. В середине ноября они вместе с владельцами местных торговых точек приезжали к нам на экскурсию. Попробовали, посмотрели. Сказали, что не видели такого чистого производства в городе и они открыты для сотрудничества. Мы планируем в ближайшее время заключить контракты", — говорит основательница проекта. Она отмечает, что пока они работают с небольшими местными магазинами, потому что для работы с крупными ретейлерами нужны большие объемы продукции, за невыполнение которых следуют штрафы. Поэтому пока они торгуют в собственном магазине Vareniki. "Мы заняли только две трети помещения нашего цеха. Оставшуюся треть планируем занять под кафе-столовую, куда сможем трудоустроить до 13 ребят и таким образом еще больше поднять спрос на наш продукт. Чтобы люди покупали не только в магазинах, но и могли прийти пообедать в это кафе. Наш цех находится на Октябрьской площади, недалеко от автовокзала — места в городе, где достаточно большая проходимость и трафик людей, транспорта. Поэтому будущее кафе всегда будет обеспечено посетителями", — уверена Анна. Девушка отмечает, что на кафе тоже нужно будет собрать около 1,5 млн рублей, чтобы организовать кухню и обустроить зал. Но поскольку Вольский район взял курс на привлечение туристов, основательница проекта не сомневается, что идея будет поддержана администрацией города и в перспективе они смогут масштабировать проект на другие регионы. "У нас проект очень локальный, но в наших планах развивать его и в Саратовской области, и в других регионах. Мы мечтаем открыть такие производства еще в Астраханской и Костромской областях", — говорит Анна. Путешествия без границ В 2006 году основательница маркетплейса инклюзивных путешествий Globe4all.net Надежда Анпилогова столкнулась с тем, что ее дедушка, любивший активный образ жизни, оказался в инвалидной коляске. Тогда девушка узнала, что для того, чтобы просто попасть на прием к доктору в больницу, близкому человеку требовалось двое крепких мужчин, которые бы вынесли его на коляске на улицу со второго этажа "сталинского" дома без лифта. Ни о каком туризме, рыбалке и походах за грибами, которые так любил дедушка до болезни, речи уже не шло. Сооснователь проекта Ренат Анпилогов в 2003 году заканчивал университет в Курске и работал в музыкальном колледже-интернате для слепых заместителем директора по воспитательной и социально-реабилитационной работе. Параллельно вел у студентов историю. "Встретившись в 2008 году, мы поняли, что нам обоим нравится путешествовать, а наши близкие и знакомые лишены такой возможности. В России в то время было довольно сложно встретить самостоятельного путешественника с инвалидностью. Это были либо социальные выезды общественных организаций, либо очень обеспеченные люди, не ограниченные в бюджете на поездку. Представление об этом перевернуло наше свадебное путешествие в Стамбул, где мы увидели экскурсию с группой путешественников на колясках, ничем не отличающихся от обычных туристов. В России мы такого никогда не видели. Для нас это стало откровением, и мы решили, что такой проект нужно сделать в нашей стране", — вспоминает Надежда.

Начали супруги с информационной площадки — сайта, где рассказывали о лайфхаках для путешественников. Например, как сэкономить на авиабилетах, летать лоукостерами за 5 евро. Отдельный раздел был посвящен доступным путешествиям для людей с инвалидностью и историям туристов, которые уже опробовали необычные маршруты. "Когда человек оказывается в коляске, начинается непростой период адаптации. И как раз этот раздел мы задумывали как источник вдохновения для таких людей. Чтобы они видели и понимали — их жизнь на этом не заканчивается и многое еще впереди. Однажды нам позвонил отец ребенка с инвалидностью и сказал, что наш сайт помог поверить ему, что люди в коляске могут испытывать те же эмоции, счастье и кайф, что и другие", — говорит Ренат. Тогда супруги решили начать собирать на сайте адаптированные туры, чтобы дать туристам с особыми потребностями возможность выбора. "У нас в России такая красивая дикая природа — бескрайние поля, горы, вулканы, водопады, тайга, Байкал или Заполярье, а люди с инвалидностью зачастую просто не имеют возможности выбора, — продолжает рассказывать Ренат. — Мы стали искать партнеров среди туристических и транспортных компаний, гостиниц, где есть условия для людей с инвалидностью. Мы прошлись по самым популярным направлениям: Москва, Питер, Казань, Сочи, Калининград, проверяли, насколько развит доступный туризм в России. Когда закончили поиск по направлениям, поехали с командой тестировать инфраструктуру и доступные маршруты в Сочи".

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На практике выяснилось, что заявленные доступными условия в отелях и на достопримечательностях далеки от идеала. Где-то есть доступный номер, но гостю на коляске нет возможности попасть на пляж и приходится платить за трансфер более 2 тыс. рублей. Где-то, наоборот, есть адаптированный выход к морю, но путь в номер преграждают ступеньки. Команда проекта нашла в Сочи гида с медицинским образованием, который организует мотоэкскурсии, доступные для туристов с инвалидностью; партнера с адаптированным автомобилем с подъемником, который возит отдыхающих по всему Краснодарскому краю и идеально знает особенности своих гостей, потому что сам передвигается на электрической коляске. "В нашей команде у пяти участников есть инвалидность. Кто-то не видит, кто-то колясочник. Но все они профессионалы и заядлые путешественники. Например, у нас работает замечательный молодой журналист, который в повседневной жизни использует трость, но сам очень любит путешествовать и делится историями своих героев на сайте. Наш сочинский партнер и гид до травмы был вейкбордистом, спасателем и водителем гидроцикла летом, зимой — сноубордистом. А потом совершил неудачный прыжок. Он знает лучшие места для катания на лыжах и сноуборде в Сочи", — рассказывает сооснователь проекта.