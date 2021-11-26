Власти Крыма будут инициировать дела о мошенничестве при классификации звездности отелей

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Крыма намерены инициировать возбуждение дел о мошенничестве после выявления фактов неверной классификации звездности отелей в регионе, сообщил в пятницу в эфире телеканала "Крым-24" министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

В Крыму после нескольких жалоб туристов начала работать комиссия по проверке соответствия гостиниц заявленной звездности. Уже установлено, что несколько отелей, классифицированных как средства размещения "3 звезды", не соответствуют заявленным категориям, в том числе не соответствуют по ряду требований и отдельные номера.

"По уровню благоустройства номеров и территории все жалобы были более чем обоснованы. Поэтому сейчас планируется целый ряд административных мер реагирования, а затем, поскольку там усматриваются признаки и мошеннических действий, наверное, будет обращение в правоохранительные органы", - сказал Волченко.

По его словам, законодательство в этой сфере "достаточно сложное и с большим количеством всевозможных нестыковок". "И очень просто стать горе-классификатором, многие этим пользуются. Поэтому мы сейчас с федеральным агентством [по туризму] будем продумывать новую систему вплоть до "черных списков", - рассказал Волченко.

Крымский министр добавил, что бывают случаи, когда организации классифицируют за короткий срок по 30 средств размещения, находящихся в разных частях страны. Он предположил, что специалисты не посещали отели и проводили классификацию по фотографиям.

"Сейчас все механизмы контроля у федерального агентства (Ростуризма), и мы будем говорить о том, чтобы ряд контрольных функций "спустить" в регионы. В этом все регионы страны заинтересованы безусловно. И нужно сказать, что законодательство размыто, оно позволяет мошенникам вклиниваться. Мы будем об этом с главой федерального агентства Зариной Догузовой разговаривать в ближайшее время", - отметил Волченко.

О рекордах турпотока в регионе

Крым три раза бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году республику уже посетили более 8,7 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.