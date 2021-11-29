Песков не видит рисков для сертификации "Севпотока - 2" из-за возможных новых санкций США

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Для запуска "Северного потока - 2" нужны терпение и время. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Отвечая на вопрос о рисках для сертификации "Северного потока - 2" из-за возможных новых санкций США, представитель Кремля заметил, что "это не связано". "Работает регулятор [по сертификации] германский, все условия выполняются", - указал он.

"Здесь просто нужны время и терпение", - подчеркнул Песков.