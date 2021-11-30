В Бундестаге заявили, что нельзя потакать требованию США остановить проект Nord Stream 2

БЕРЛИН, 30 ноября. /ТАСС/. Ввод трубопровода "Северный поток - 2" в эксплуатацию будет способствовать стабилизации цен на энергоресурсы; потакать требованию США остановить проект нельзя. Такое мнение высказал во вторник депутат Бундестага Клаус Эрнст, возглавлявший в парламенте ФРГ прошлого созыва комитет по экономике и энергетике. Его заявление прислала ТАСС пресс-служба политика.

"То, что [будущая глава МИД ФРГ] Анналена Бербок заявила, что наши органы не должны выдавать разрешения на эксплуатацию "Северного потока - 2", является ничем иным, как поспешным послушанием. Она своим требованием фактически поддерживает республиканцев США, которые в Сенате блокируют оборонный бюджет с целью не допустить ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2", - говорится в заявлении Эрнста.

"Я напоминаю Анналене Бербок о том, что она как глава МИД присягнет на верность германской Конституции, а не устремлениям партии Трампа", - отметил Эрнст. Он подчеркнул, что республиканцы хотят вынудить президента США Джо Байдена ввести экстерриториальные санкции против проекта. При этом депутат напомнил, что канцлер Ангела Меркель договорилась с Байденом не препятствовать реализации "Северного потока - 2".

"Бербок из-за своей позиции уходит от этого решения конфликта. Вместо того, чтобы подумать о том, как не допустить в будущем экстерриториальных санкций США, она становится приспешницей "ястребов" в США и ставит под вопрос свою пригодность в качестве главы МИД еще до того, как, собственно говоря, вступила в должность", - считает Эрнст. "Впрочем, скорый ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2" способствовал бы сдерживанию цен в энергетической сфере", - заявил он.

Призыв к американскому Конгрессу

28 ноября портал Axios опубликовал засекреченный документ, который власти ФРГ направили в американский Конгресс. В нем говорится, что правительство Германии призывает законодателей не вводить санкции против "Северного потока - 2" в связи с тем, что рестрикции могут ослабить доверие к США. Кроме того, утверждается, что Берлин "полон решимости успешно реализовать" достигнутые ранее двусторонние договоренности от 21 июля с целью "укрепить энергетическую безопасность Украины и Европы, а также удержать Россию от злоупотребления трубопроводом в агрессивных политических целях". По мнению германской стороны, "санкции США в отношении "Северного потока - 2" подорвут обязательства, данные Германии в совместном заявлении от 21 июля, ослабят доверие к правительству США и поставят под угрозу достижения совместного заявления, включая положения о поддержке Украины".

Строительство газопровода полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Для запуска нужно получить регистрацию независимого транспортного оператора. Такая регистрация нужна, чтобы проект соответствовал нормам Газовой директивы ЕС. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.