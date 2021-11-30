В РФПИ заявили, что "Спутник V" может занять 15-20% от мирового оборота вакцин в 2022 году

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российская вакцина "Спутник V" может занять 15-20% от общего числа производимых вакцин от коронавируса на мировом рынке в 2022 году. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Все заминки с производством уже решены. Мы можем не просто участвовать в борьбе [с пандемией], а сделать свой существенный вклад. Мы уверены, что сможем поставлять на мировой рынок 15-20% от общего числа доз вакцин уже в следующем году", - сказал он в интервью телеканалу Си-эн-эн.

Дмитриев отметил, что в скором времени еще одна статья о "Спутнике V" будет опубликована в одном из крупнейших мировых научных журналов. "Надеюсь, что она будет опубликована в The Lancet, - добавил глава РФПИ.

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально признанной вакциной от коронавируса. На данный момент препарат одобрен в 71 стране.