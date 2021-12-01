В СКФО выросла популярность вакансий в сферах консультирования и госслужбы

ТАСС, 1 декабря. /ТАСС/. Популярность вакансий в сферах госслужбы и консультирования в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) выросла за год на 42%. Об этом сообщили ТАСС в сервисе по поиску работы HeadHunter.

"Больше всего увеличился интерес жителей СКФО к работе в такой сфере как консультирование. Как правило, это вакансии, связанные с работой в call-центрах и службах поддержки пользователей. А также в сфере государственной службы. За год количество резюме в этих сферах увеличилось на 42%", - говорится в сообщении.

При этом снизился интерес соискателей в сфере страхования - на 7% меньше резюме по отношению к прошлому году, на 3% уменьшился интерес к вакансиям в автомобильном бизнесе.

По данным сервиса, в целом по стране больше всего снизилось количество активных резюме в сфере туризма, а также среди специалистов по продажам. Как отмечается, в сфере продаж Северный Кавказ подтверждает эту тенденцию - активность соискателей за год упала на 3%. Что касается сфер туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, то интерес соискателей к соответствующим вакансиям вырос на 9% за год.

По мнению аналитика макрорегиона Юг сервиса по поиску работы HeadHunter Анастасии Кабиновой, одна из причин того, что работа на государственной службе все более привлекательна для соискателей - ощущение стабильности. "А именно стабильность и надежность компании как работодателя, по результатам наших опросов, становятся основными факторами при выборе работы. Также среди плюсов работы на госслужбе, которые отмечали соискатели, полное соблюдение Трудового кодекса (31%), премии и льготы (52%), а также связи и возможность работать с влиятельными людьми (39%)" - рассказала ТАСС Кабинова.

Ранее сообщалось, что наиболее активными регионами в Северо-Кавказском федеральном округе по числу соискателей и вакансий за последний месяц стали Ставрополье, Северная Осетия и Дагестан. Всего по итогам прошлого месяца компании-работодатели разместили на сервисе более 13 500 вакансий для жителей СКФО. За последний месяц активно искали работу более 60 тыс. жителей региона.