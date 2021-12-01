Матвиенко назвала "запредельной историей" возможные санкции против "Северного потока - 2"

"Это уже запредельная история, здесь нет ни логики, ни аргументов в пользу принятия [санкций]", - сказала она журналистам в среду. "Я очень рассчитываю, что это, может быть, политическая такая шумиха, которая не закончится принятием решения. Иначе это полная дискредитация союзнических отношений и вообще логики, здравого смысла и международного права", - сказала Матвиенко.

"На мой взгляд, если Германия, другие европейские страны, компании, которые участвовали в строительстве газопровода, проглотят это, промолчат, тогда уже говорить о суверенитете Евросоюза, европейских государств просто не приходится", - добавила она.