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Матвиенко назвала "запредельной историей" возможные санкции против "Северного потока - 2"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "запредельной историей, которая не имеет логики", возможные санкции США против газопровода "Северный поток - 2".

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"Это уже запредельная история, здесь нет ни логики, ни аргументов в пользу принятия [санкций]", - сказала она журналистам в среду. "Я очень рассчитываю, что это, может быть, политическая такая шумиха, которая не закончится принятием решения. Иначе это полная дискредитация союзнических отношений и вообще логики, здравого смысла и международного права", - сказала Матвиенко.

"На мой взгляд, если Германия, другие европейские страны, компании, которые участвовали в строительстве газопровода, проглотят это, промолчат, тогда уже говорить о суверенитете Евросоюза, европейских государств просто не приходится", - добавила она.

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