В США биржевые индексы упали на фоне выявления первого заражения омикрон-штаммом в стране

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Основные американские биржевые индексы на закрытии резко снизились на фоне сообщений о выявлении первого случая заражения омикрон-штаммом коронавируса SARS-CoV-2 в США. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,3%, индекс 500 крупнейших американских компаний S&P 500 - на 1,2%, индекс электронной биржи Nasdaq - на 1,8%.

Акции американского производителя вакцин Moderna упали на 11,87%, в то время как акции фармацевтического гиганта Pfizer выросли на 1,74%. Акции производителя однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson также выросли, на 1,41%.

Январские фьючерсы на нефть марки WTI упали на 1,62%, до $65,13 за баррель. Заметно подешевели акции крупнейших американских авиаперевозчиков: American Airlines на 7,97%, Delta Airlines на 7,36%, United Airlines на 7,57%.

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса SARS-CoV-2 был зафиксирован в среду в США в штате Калифорния. Пациент, у которого обнаружено заражение омикрон-штаммом, вернулся в США из поездки в ЮАР 22 ноября. Положительный тест он сдал 29 ноября. В Центрах по контролю и профилактике заболеваний подчеркнули (CDC), что пациент с омикрон-штаммом был полностью вакцинирован от коронавируса и сейчас находится на изоляции. Он испытывает слабовыраженные симптомы заболевания.