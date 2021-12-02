Доходы Сахалинской области в 2021 году увеличились на 8,2 млрд рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Депутаты Сахалина в четверг на очередном заседании областной думы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому общий объем доходной части бюджета региона в 2021 году увеличивается более чем на 8,2 млрд рублей, сообщил ТАСС депутат Виталий Гомилевский.

В среду депутаты региона на комитете одобрили законопроект и внесли его на рассмотрение думы. Общий объем доходов в 2021 году с учетом изменений составил более 154,6 млрд рублей.

"За законопроект - 22, один человек воздержался, один не голосовал. Законопроект принят в первом чтении", - сказал Гомилевский, под председательством которого прошло заседание.

Расходная часть регионального бюджета на 2021 год увеличивается на 5 868 001,8 тыс. рублей и составит 162 718 875,6 тыс. рублей. Дефицит снижается на 2,4 млрд рублей и составит теперь 8 083 115,4 тыс. рублей.

В среду сообщалось, что поправки закона также уменьшают доходную часть 2022 года на 492 865,7 тыс. рублей. С учетом нововведений она составит 91 715 090,4 тыс. рублей. На 2023 год объем доходной части уменьшен на 492 865,7 тыс. рублей и составит 87 151 960,9 тыс. рублей.

Поправки в доходную часть областного бюджета обусловлены уточнением в конце сентября 2021 года Министерством экономического развития РФ параметров прогноза социально-экономического развития страны по среднегодовой стоимости нефти и курсу рубля к доллару, а также уточненных данных налоговых поступлений от сахалинских шельфовых проектов.