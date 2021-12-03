Глава "Газпрома" и член Президиума Боснии и Герцеговины обсудили поставки газа

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик в пятницу обсудили поставки российского газа. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"Алексей Миллер и член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик обсудили актуальные вопросы сотрудничества. В частности, речь шла о поставках российского газа", - сказано в сообщении.

Встреча состоялась сегодня в Санкт-Петербурге.

Накануне Додик сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о сохранении существующей цены на газ для Республики Сербской. По его словам, российский президент также поддержал идею строительства продолжения газопровода "Балканский поток" в Республику Сербскую.

С 1 января 2021 года "Газпром" начал поставлять газ в Боснию и Герцеговину по новому маршруту. Из России газ транспортируется по морскому газопроводу "Турецкий поток" и далее по территории Турции. Затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию. Здесь газ распределяется и подается потребителям Сербии и Боснии и Герцеговины.