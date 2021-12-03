АКОРТ поддерживает введение маркировки пива в спецупаковках

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) поддерживает предложенное введение маркировки пива в спецупаковках. Об этом журналистам сообщила руководитель рабочей группы по маркировке товаров Ассоциации компаний розничной торговли Анна Орлова.

3 декабря стало известно о том, что Минпромторг РФ предложил начать маркировку пива в спецупаковке с сентября 2022 года, а пива в других видах упаковки - с декабря 2022 года.

"АКОРТ приветствует решение ввести маркировку пивной продукции. Сети готовы участвовать в проекте, все необходимое оборудование в торговых точках имеется, так как маркировка уже запущена в других категориях. Эксперимент проходит успешно. У отрасли есть еще год на внедрение всех технических решений для основных видов упаковки", - сказала Орлова.

Как пояснили в пресс-службе оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), под маркировкой спецупаковки подразумевается пиво в кегах.

В центре напомнили, что в настоящее время в России проходит эксперимент, в ходе которого участники могут ознакомиться с работой системы маркировки, протестировать различные технические решения и определиться с подходящим оборудованием и способом нанесения кода. В пилотном проекте участвуют 167 компаний, которые занимают более 80% рынка. "За время эксперимента было протестировано нанесение кодов на все наиболее востребованные в отрасли форм-факторы. Тесты прошли успешно", - отметили в ЦРПТ.

В пресс-службе оператора также сообщили о том, что в рамках эксперимента запущены работы по интеграции двух систем - системы маркировки и ЕГАИС. "Ведется работа над бесшовной интеграцией двух систем и возможностью работы бизнеса по принципу единого окна. Маркировка пива будет вводиться поэтапно. Согласно проекту правил маркировки, на первом этапе отсутствует дублирование подачи сведений в две информационные системы", - добавили в ЦРПТ.

Согласно данным члена Общественного совета Роспотребнадзора, председателя Общественной потребительской инициативы Олега Павлова, большая часть пива на прилавках России производится с нарушениями по составу, не соответствует обязательным требованиям к потребительской информации, а также опасна для здоровья.

"Нарушения указывают на пренебрежение изготовителями обязательными требованиями и сокрытие от потребителей необходимой информации, что существенно повышает риск причинения вреда здоровью граждан при употреблении данной продукции. Масштаб и систематический характер выявляемых нарушений требует оперативного внедрения маркировки, позволяющей в режиме реального времени осуществлять контроль за данной продукцией и пресекать ее реализацию в случае продолжения недобросовестной практики", - отметил он.

По мнению Павлова, маркировка поможет решить проблемы рынка.

Мнение производителей

Производитель пива "Афанасий" готов внедрить маркировку в установленные сроки. "На нашем предприятии прошел эксперимент, он завершился успешно. Мы находимся на стадии выбора поставщика технического решения, который на нашей площадке будет внедрять маркировку. Мы позитивно относимся к введению маркировки, так рынок станет прозрачнее, а потребитель будет защищен", - сказала журналистам руководитель проекта по маркировке компании "Афанасий" Марина Реброва.

"В ходе эксперимента мы смогли определиться с необходимым решением и понять, что расходы не такие существенные, как думали ранее. В настоящее время готовимся к введению обязательной маркировки. Меры правительства поддерживаем, уверены, что нелегального пива станет меньше, а покупатели смогут убедиться в качестве продукции", - рассказала руководитель проекта пивоварни "Пирна" Анна Котлова.

В то же время в Ассоциации производителей пива (АПП, объединяет пивоваров AB InBev Efes, "Балтику" (часть Carlsberg Group) и Heineken), обозначенные сроки введения маркировки являются нереалистичными и могут привести к коллапсу на пивоваренном рынке. "Уже с 1 сентября могут начаться сбои в поставках разливного пива в точки общепита, а в конце года эта ситуация может распространиться и на другие сегменты", - считают в ассоциации. Там также добавили, что пока не решен вопрос сосуществования двух параллельных систем - ЕГАИС и маркировки.

"Не менее важен и вопрос наличия технических решений для внедрения маркировки. В указанные сроки поставщики специализированного оборудования не смогут удовлетворить потребности российского рынка. Кроме того, пивоварам необходимо будет установить и протестировать новое оборудование, что может занять продолжительное время. Особенно стоит учесть фактор, что для маркировки отдельных видов упаковки, например, алюминиевых банок, пока нет подходящих технических решений". - отметили в ассоциации.

Ее представителям также непонятен вопрос стоимости технических решений, которые отрасли предстоит закупить и внедрить. "Реализация этого проекта может привести к существенному повышению себестоимости и, соответственно, к росту конечных цен. На фоне сокращения покупательной способности населения это может быть негативно воспринято потребителями и приведет к росту нелегального рынка. Мы уверены, что для полноценного и безболезненного внедрения проекта маркировки потребуется значительно более длительный период, чем один год", - заключили в Ассоциации производителей пива.