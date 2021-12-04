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WP: новый генеральный директор Twitter объявил о реорганизации компании

Шаг направлен на то, чтобы упорядочить деятельность компании, отмечает газета

ТАСС, 4 декабря. Генеральный директор Twitter Параг Агравал, сменивший на этом посту Джека Дорси, объявил о реорганизации компании. Как сообщила в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на письмо Агравала, адресованное работникам Twitter, этот шаг направлен на то, чтобы упорядочить деятельность компании.

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По данным газеты, сотрудники отделов, отвечающих за проектирование, дизайн и разработку продуктов, будут перераспределены по трем новым направлениям - потребительское, дохода и технологий - в зависимости от того, в чем они специализировались ранее. Кроме того, как отмечается, в рамках изменений к концу года компанию покинут главный инженер Майкл Монтано и главный дизайнер Дэнтли Дэвис.

Как сообщает издание, Агравал объяснил свое решение о реорганизации необходимостью повысить уровень ответственности у сотрудников и достигнуть более быстрого исполнения задач, а также сделать принятие решений более четким. В Twitter уже подтвердили все изменения в структуре компании и уведомили о них федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

29 ноября основатель соцсети Twitter Джек Дорси сообщил, что прекратил исполнять обязанности генерального директора одноименной компании. Эту должность занял технический директор Twitter Параг Агравал, решение о назначении которого единогласно поддержали члены совета директоров. Дорси сохранит за собой членство в совете директоров как минимум до следующей встречи акционеров в мае 2022 года, после чего покинет компанию.

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