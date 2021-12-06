РЭО опроверг рост тарифа на вывоз отходов из-за новых правил для регоператоров

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) и компании отрасли опровергли возможность роста тарифа за вывоз мусора из-за перераспределения трат региональных операторов на транспортировку отходов. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба РЭО.

Ранее газета "Известия" написала, что возросшая финансовая нагрузка на регоператоров может привести к повышению стоимости их услуг для населения. В том числе газета ссылается на ассоциацию операторов отрасли обращения с отходами "Чистая страна", которая направила в ФАС отрицательный отзыв на проект постановления правительства об изменениях в правилах ценообразования вывоза и сортировки отходов, поскольку это может привести к увеличению их затрат.

"Эта информация не соответствует действительности. Проект направлен в уполномоченные органы исполнительной власти - ФАС и Минприроды России. Специалисты РЭО подготовили проект постановления после обращений регоператоров и анализа правоприменительной практики. Проект постановления правительства поможет перераспределить траты региональных операторов на транспортировку отходов. Сделать это предлагается за счет строительства мусороперегрузочных станций. Платежи за вывоз мусора из-за этого не вырастут, так как перераспределение средств будет происходить внутри тарифа", - говорится в сообщении.

Оператор уточнил, что сэкономленные деньги можно будет закладывать на строительство мусороперегрузочных станций, а перераспределение средств внутри валовой выручки регоператоров позволит нарастить инфраструктуру для раздельного сбора отходов. "Регоператоры смогут закупать контейнеры и обустраивать площадки для накопления отходов. Это станет еще одним импульсом для снижения отходов, отправляемых на полигоны, и реализации национальной цели, установленной президентом. Раздельный сбор позволит вернуть в производство большее количество вторичных ресурсов", - добавили в РЭО.

Мнение представителей отрасли

Компании отрасли поддержали проект постановления. Расходы на транспортировку могут быть меньше в два раза в регионах, где есть мусороперегрузочные станции, считают в компании "Ситиматик", мнение которой приводит пресс-служба. "Использование мусороперегрузочных станций приводит к снижению расходов оператора на транспортирование твердых коммунальных отходов. Это часть технологического процесса, которая должна быть учтена в тарифе. Постановление мотивирует операторов создавать перегрузки, абсолютно логичный шаг в развитии реформы обращения с отходами", - полагает заместитель генерального директора группы "Эколайн" Елена Вишнякова, чьи слова цитируются в сообщении.

Речь идет о перераспределении расходов на издержки, которые не приведут к росту тарифа, так как речь идет о перераспределении средств внутри выручки региональных операторов, подчеркнул глава РЭО Денис Буцаев. "Документ предусматривает включение в расходы регоператора затраты на эксплуатацию мусороперегрузочных станций, но только в том случае, если использование этих станций приводит к снижению расходов регоператора на транспортирование отходов. Основная идея проекта заключается в том, чтобы тариф как раз-таки не рос. В итоге транспортное плечо будет меньше - и расходы сократятся", - заключил Буцаев.